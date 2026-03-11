Vonovia Aktie

Performance im Blick 11.03.2026 10:03:51

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vonovia SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vonovia SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 20,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 489,716 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 600,39 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 10.03.2026 auf 25,73 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,00 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 21,83 Mrd. Euro. Der Vonovia SE-Börsengang fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

