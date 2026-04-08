DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 08.04.2023 wurde das Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,72 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Vonovia SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,645 Vonovia SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 21,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,79 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 23,79 Prozent.

Der Marktwert von Vonovia SE betrug jüngst 19,01 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Vonovia SE-Anteils fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Anteils belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at