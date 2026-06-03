Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Performance unter der Lupe
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03.06.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Vonovia SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vonovia SE-Anteile bei 17,85 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, befänden sich nun 560,381 Vonovia SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 20,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 667,13 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 16,67 Prozent.
Am Markt war Vonovia SE jüngst 17,83 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Vonovia SE-Papiers fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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