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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Investmentbeispiel 07.10.2026 10:03:42

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Vonovia SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Vonovia SE-Aktie an diesem Tag bei 26,77 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 373,565 Vonovia SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 6 363,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,04 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,36 Prozent verringert.

Am Markt war Vonovia SE jüngst 14,34 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Vonovia SE-Anteils fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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