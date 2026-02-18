DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Vonovia SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 213,331 Vonovia SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vonovia SE-Aktie auf 27,43 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 851,68 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,48 Prozent.

Alle Vonovia SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,41 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at