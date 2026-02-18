Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Investmentbeispiel
|
18.02.2026 10:04:02
DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Vonovia SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 213,331 Vonovia SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vonovia SE-Aktie auf 27,43 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 851,68 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 41,48 Prozent.
Alle Vonovia SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,41 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16:01
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)