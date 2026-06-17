Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Vonovia SE-Performance
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17.06.2026 10:04:19
DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vonovia SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Vonovia SE-Anteile betrug an diesem Tag 25,65 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,980 Vonovia SE-Anteilen. Die gehaltenen Vonovia SE-Anteile wären am 16.06.2026 814,67 EUR wert, da der Schlussstand 20,90 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,53 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Vonovia SE eine Marktkapitalisierung von 17,61 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Anteils belief sich damals auf 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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