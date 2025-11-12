DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Vonovia SE-Aktien gewesen.

Am 12.11.2024 wurde die Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vonovia SE-Anteile an diesem Tag 29,71 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 33,659 Vonovia SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 866,04 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 11.11.2025 auf 25,73 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,40 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 21,28 Mrd. Euro. Der Vonovia SE-Börsengang fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Vonovia SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at