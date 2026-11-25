Wer vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Vonovia SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,83 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Vonovia SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,007 Vonovia SE-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34,25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,75 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 14,48 Mrd. Euro. Vonovia SE-Papiere wurden am 11.07.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Vonovia SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at