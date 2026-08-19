DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Vonovia SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,778 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 19,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 713,77 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,62 Prozent.

Vonovia SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,76 Mrd. Euro gelistet. Am 11.07.2013 wurden Vonovia SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Vonovia SE-Papier bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at