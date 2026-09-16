Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Frühes Investment 16.09.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Vonovia SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Vonovia SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,35 EUR. Bei einem Vonovia SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 379,507 Vonovia SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 6 834,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,01 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 31,65 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Vonovia SE einen Börsenwert von 15,25 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Damals wurde der erste Kurs des Vonovia SE-Papiers bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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