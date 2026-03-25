Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Hochrechnung 25.03.2026 10:04:44

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Vonovia SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vonovia SE-Anteile 25,83 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,719 Vonovia SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.03.2026 811,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,96 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,84 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vonovia SE eine Marktkapitalisierung von 17,78 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
23.03.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
20.03.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 21,70 2,36% Vonovia SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

