DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,25 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,073 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.06.2026 41,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,99 Prozent verringert.

Vonovia SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,71 Mrd. Euro gelistet. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Vonovia SE-Aktie lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at