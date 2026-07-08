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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Vonovia SE-Performance im Blick 08.07.2026 10:03:40

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Vonovia SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Vonovia SE-Anteile betrug an diesem Tag 50,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Vonovia SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,753 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vonovia SE-Aktie auf 22,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 442,07 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 55,79 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vonovia SE einen Börsenwert von 19,06 Mrd. Euro. Vonovia SE-Anteile wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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