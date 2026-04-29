DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Vonovia SE-Anteile betrug an diesem Tag 28,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Vonovia SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,516 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 23,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,98 EUR wert. Mit einer Performance von -19,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Vonovia SE wurde am Markt mit 19,60 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Papiers auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at