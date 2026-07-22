Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Frühe Anlage
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22.07.2026 10:04:24
DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,67 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,488 Vonovia SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers auf 20,77 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,45 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,55 Prozent abgenommen.
Vonovia SE wurde am Markt mit 17,70 Mrd. Euro bewertet. Die Vonovia SE-Aktie ging am 11.07.2013 an die Börse XETRA. Zum Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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