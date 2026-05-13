Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Lohnende Vonovia SE-Anlage?
|
13.05.2026 10:04:04
DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Vonovia SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 45,30 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 220,765 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.05.2026 auf 22,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 903,20 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 4 903,20 EUR, was einer negativen Performance von 50,97 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 19,06 Mrd. Euro. Vonovia SE-Papiere wurden am 11.07.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Vonovia SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
13.05.26
|DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.05.26
|JP Morgan Chase & Co. verleiht Vonovia SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.at)
|
12.05.26
|Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
11.05.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.at)
|
08.05.26
|Vonovia SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold (finanzen.at)
|
07.05.26
|Aktie im Minus: Vonovia verzeichnet unter dem Strich Gewinnrückgang - Operativer Gewinn steigt (finanzen.at)
|
07.05.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Vonovia SE
|13.05.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|22,23
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. Der US-Markt dürfte höher eröffnen. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.