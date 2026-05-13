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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Lohnende Vonovia SE-Anlage? 13.05.2026 10:04:04

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vonovia SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE-Aktie Anlegern gebracht.

Das Vonovia SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 45,30 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 220,765 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.05.2026 auf 22,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 903,20 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 4 903,20 EUR, was einer negativen Performance von 50,97 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 19,06 Mrd. Euro. Vonovia SE-Papiere wurden am 11.07.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Vonovia SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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