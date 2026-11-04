Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Lohnendes Vonovia SE-Investment? 04.11.2026 10:03:34

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 04.11.2016 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,747 Vonovia SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 61,10 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 03.11.2026 auf 16,31 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 38,90 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 13,90 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Anteile an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Papiers auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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12:24 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Vonovia SE 17,13 0,71% Vonovia SE

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