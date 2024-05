DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktionären eine Freude

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 08.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,90 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,88 Prozent erhöht. 372,90 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 47,77 Prozent dezimiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ausschüttungsrendite

Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Wertpapier beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 28,25 EUR. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 verzeichnet das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier eine Dividendenrendite von 3,15 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 3,86 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) via XETRA 56,42 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 73,86 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (LEG Immobilien, HAMBORNER REIT, PATRIZIA SE) erweist sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2023 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite enttäuscht der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. LEG Immobilien rangiert in der Peergroup vor Dividenden-Aktie Vonovia SE (ex Deutsche Annington) mit einer Dividendenausschüttung von 2,45 EUR und einer Dividendenrendite von 0,48 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,16 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,09 Prozent hinzugewinnen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Vonovia SE (ex Deutsche Annington) beträgt aktuell 23,356 Mrd. EUR. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) auf 4,929 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte -7,80 EUR aus.

Redaktion finanzen.at