DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers betrug an diesem Tag 15,75 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie investiert, befänden sich nun 6,351 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 166,65 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers am 27.02.2024 auf 26,24 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,65 Prozent.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wurde am Markt mit 21,21 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at