DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 17,15 EUR. Bei einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 583,260 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2024 auf 26,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 351,41 EUR wert. Mit einer Performance von +53,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,75 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an der Börse XETRA statt. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at