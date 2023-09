DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) abgeworfen

Am 20.09.2022 wurde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 23,26 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 429,923 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere. Die gehaltenen Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien wären am 19.09.2023 10 249,36 EUR wert, da der Schlussstand 23,84 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 2,49 Prozent.

Insgesamt war Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zuletzt 18,74 Mrd. Euro wert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteile wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at