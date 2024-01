DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 48,59 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,058 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2024 auf 27,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,14 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,86 Prozent.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) war somit zuletzt am Markt 22,48 Mrd. Euro wert. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteils lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at