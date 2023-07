DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment verloren

Vor Jahren in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier bei 30,04 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,329 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.07.2023 69,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,94 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 30,29 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Börsenwert von 17,20 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

