DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier bei 22,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,452 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,43 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteils am 15.10.2024 auf 32,44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,43 Prozent gesteigert.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Wert an der Börse wurde auf 26,37 Mrd. Euro beziffert. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-IPO fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at