DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.11.2025 wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 23,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,346 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 122,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,24 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 22,73 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Zalando einen Börsenwert von 6,69 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Zalando-Anteils auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at