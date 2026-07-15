Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Frühe Investition
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zalando-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,75 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Zalando-Aktie investiert, befänden sich nun 37,383 Zalando-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.07.2026 1 037,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,75 EUR belief. Mit einer Performance von +3,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Zalando eine Marktkapitalisierung von 6,64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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