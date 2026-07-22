DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zalando-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zalando-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,64 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 361,795 Anteilen. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 21.07.2026 10 213,46 EUR wert, da der Schlussstand 28,23 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 2,13 Prozent.

Zuletzt verbuchte Zalando einen Börsenwert von 6,92 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Zalando-Papier bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at