DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zalando-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Zalando-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,560 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,73 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 20.10.2026 auf 25,16 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +14,73 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zalando eine Börsenbewertung in Höhe von 6,33 Mrd. Euro. Zalando-Papiere wurden am 01.10.2014 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Zalando-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at