Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Zalando-Anlage unter der Lupe
|
18.02.2026 10:04:02
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zalando-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,215 Anteilen. Die gehaltenen Zalando-Anteile wären am 17.02.2026 220,22 EUR wert, da der Schlussstand 21,56 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,98 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 5,48 Mrd. Euro. Das Zalando-IPO fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Zalando-Papiers bei 24,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
15:04
|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Zalando
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|26.01.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|21,12
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.