Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zalando-Anlage unter der Lupe 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zalando-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zalando-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,215 Anteilen. Die gehaltenen Zalando-Anteile wären am 17.02.2026 220,22 EUR wert, da der Schlussstand 21,56 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,98 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 5,48 Mrd. Euro. Das Zalando-IPO fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Zalando-Papiers bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

mehr Analysen
10.02.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
09.02.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 Zalando Kaufen DZ BANK
26.01.26 Zalando Buy UBS AG
26.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 21,12 0,43% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen