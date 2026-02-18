DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zalando-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zalando-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 97,90 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,215 Anteilen. Die gehaltenen Zalando-Anteile wären am 17.02.2026 220,22 EUR wert, da der Schlussstand 21,56 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,98 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 5,48 Mrd. Euro. Das Zalando-IPO fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Zalando-Papiers bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at