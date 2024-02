DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zalando-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,92 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Zalando-Aktie investierten, hätten nun 232,992 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.02.2024 auf 18,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 351,12 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 56,49 Prozent vermindert.

Zalando war somit zuletzt am Markt 4,77 Mrd. Euro wert. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Zalando-Papiers bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at