Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Lukrative Zalando-Anlage? 24.06.2026 10:03:49

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Zalando-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zalando-Anteile bei 26,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,175 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 947,96 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 23.06.2026 auf 25,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,20 Prozent abgenommen.

Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,52 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Zalando-Aktie lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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