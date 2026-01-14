DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zalando-Investment verlieren können.

Am 14.01.2023 wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Zalando-Anteile letztlich bei 42,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, hätte er nun 234,797 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 193,94 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Papiers am 13.01.2026 auf 26,38 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -38,06 Prozent.

Insgesamt war Zalando zuletzt 6,53 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Zalando-Aktie lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at