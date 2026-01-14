Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Rentable Zalando-Investition?
|
14.01.2026 10:03:57
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet
Am 14.01.2023 wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Zalando-Anteile letztlich bei 42,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, hätte er nun 234,797 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 193,94 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Papiers am 13.01.2026 auf 26,38 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -38,06 Prozent.
Insgesamt war Zalando zuletzt 6,53 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Zalando-Aktie lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
14.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26