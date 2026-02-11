DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Zalando-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 39,67 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,521 Zalando-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,47 EUR, da sich der Wert einer Zalando-Aktie am 10.02.2026 auf 22,40 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 43,53 Prozent eingebüßt.

Zalando erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,55 Mrd. Euro. Zalando-Papiere wurden am 01.10.2014 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at