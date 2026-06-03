Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Profitables Zalando-Investment? 03.06.2026 10:03:41

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zalando-Aktien verlieren können.

Am 03.06.2023 wurde die Zalando-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Zalando-Papier letztlich bei 27,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, hätte er nun 36,873 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 23,58 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 869,47 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 13,05 Prozent.

Zalando wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,92 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Zalando-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Der Erstkurs der Zalando-Aktie lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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