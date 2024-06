DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Zalando-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Zalando-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Zalando-Aktie an diesem Tag bei 37,40 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Zalando-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 267,380 Zalando-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2024 gerechnet (22,91 EUR), wäre die Investition nun 6 125,67 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 38,74 Prozent verkleinert.

Am Markt war Zalando jüngst 6,07 Mrd. Euro wert. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at