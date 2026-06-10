Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Langfristige Anlage
|
10.06.2026 10:04:15
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Zalando-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Zalando-Papier bei 93,18 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 107,319 Zalando-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 629,32 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Papiers am 09.06.2026 auf 24,50 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 73,71 Prozent verringert.
Am Markt war Zalando jüngst 6,20 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Zalando-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Damals wurde der erste Kurs eines Zalando-Anteils bei 24,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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