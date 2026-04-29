Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Langfristige Investition
|
29.04.2026 10:03:44
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet
Am 29.04.2025 wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33,73 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 296,472 Zalando-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 21,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 279,28 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 37,21 Prozent.
Zalando war somit zuletzt am Markt 5,64 Mrd. Euro wert. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Zalando-Papier bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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