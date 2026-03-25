Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Zalando-Performance im Blick 25.03.2026 10:04:44

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zalando eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Zalando-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Zalando-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,514 Zalando-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,34 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 74,98 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 25,02 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Zalando belief sich zuletzt auf 5,51 Mrd. Euro. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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