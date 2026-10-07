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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Lukrativer Zalando-Einstieg? 07.10.2026 10:03:42

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Zalando-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Zalando-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zalando-Papier an diesem Tag 36,97 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 27,049 Zalando-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 22,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 605,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,41 Prozent verringert.

Der Marktwert von Zalando betrug jüngst 5,43 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wagte die Zalando-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Zalando-Papiers lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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