Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Zalando-Investment im Blick
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26.08.2026 10:03:29
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Zalando-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37,807 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 23,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 886,20 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,38 Prozent verringert.
Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 5,60 Mrd. Euro beziffert. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Zalando-Papiers lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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