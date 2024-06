DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Zalando-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 95,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,471 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 255,18 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 04.06.2024 auf 24,37 EUR belief. Mit einer Performance von -74,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Zalando belief sich jüngst auf 6,36 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Zalando-Papiers lag damals bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at