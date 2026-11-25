Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Zalando-Anlage unter der Lupe
|
25.11.2026 10:03:42
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,28 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hat, hat nun 127,747 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 29,07 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 713,59 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 62,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,08 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Zalando-Papier bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Zalando
|
25.11.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
25.11.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Zalando
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|28,61
|-1,04%
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