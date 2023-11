DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zalando gewesen.

Zalando-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zalando-Aktie bei 34,66 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investierten, hätten nun 28,852 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2023 auf 21,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 634,45 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 36,56 Prozent verkleinert.

Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,50 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Zalando-Aktie lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at