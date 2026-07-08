DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zalando-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Zalando-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zalando-Anteile bei 101,15 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,989 Zalando-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 27,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,93 EUR wert. Damit wäre die Investition um 73,07 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Zalando eine Marktkapitalisierung von 6,64 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 fand der erste Handelstag des Zalando-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Zalando-Papiers lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at