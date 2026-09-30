DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zalando-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Zalando-Aktie an diesem Tag 79,32 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Zalando-Aktie investierten, hätten nun 1,261 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 21,87 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27,57 EUR wert. Mit einer Performance von -72,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 5,32 Mrd. Euro beziffert. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Zalando-Papiers auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at