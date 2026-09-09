Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Frühe Anlage 09.09.2026 10:03:55

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zalando von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zalando von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Zalando eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Zalando-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zalando-Papier bei 35,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,802 Zalando-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 65,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,37 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,53 Prozent abgenommen.

Zalando wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,76 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Zalando-Anteils belief sich damals auf 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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