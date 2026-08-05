Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Rentabler Zalando-Einstieg?
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05.08.2026 10:03:52
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zalando von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 92,68 EUR. Bei einem Zalando-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,790 Zalando-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 25,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 272,12 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 72,79 Prozent.
Zalando wurde am Markt mit 7,11 Mrd. Euro bewertet. Am 01.10.2014 fand der erste Handelstag des Zalando-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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