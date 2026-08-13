adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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Langfristige Performance 13.08.2026 10:03:44

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in adidas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das adidas-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 155,15 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, befänden sich nun 64,454 adidas-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 215,92 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 12.08.2026 auf 158,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,16 Prozent.

Insgesamt war adidas zuletzt 28,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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