adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Langfristige Performance
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13.08.2026 10:03:44
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das adidas-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 155,15 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, befänden sich nun 64,454 adidas-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 215,92 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 12.08.2026 auf 158,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,16 Prozent.
Insgesamt war adidas zuletzt 28,40 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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