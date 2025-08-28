DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in adidas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit adidas-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 151,54 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,599 adidas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des adidas-Papiers auf 168,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 112,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,29 Prozent.

Der adidas-Wert an der Börse wurde auf 29,94 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at