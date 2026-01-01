adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Rentable adidas-Investition?
|
01.01.2026 10:03:37
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit adidas-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen adidas-Anteile letztlich bei 89,91 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,112 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 188,02 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 30.12.2025 auf 169,05 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,02 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 30,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: testing / Shutterstock.com
Analysen zu adidasmehr Analysen
|19.12.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
